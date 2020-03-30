«قسد» تعتقل «داعشيين» خططوا لعصيان داخل سجن

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الإثنين، 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كانوا قد فروا من سجن غويران بالحسكة، مساء أمس الأحد.وتمكنت "قسد" من السيطرة الكاملة على التمرد والعصيان الذي نفذه عناصر تنظيم "داعش" داخل سجن "غويران" في الحي الجنوبي مدينة الحسكة، مساء أمس.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على العناصر الذين فروا من عنابرهم إلى حرم السجن، والبالغ عددهم 4 أشخاص، حيث كانوا يحاولون الهروب خارج أسوار السجن، وسط فرض طوق أمني كبير في محيط السجن.كما تمكنت قوات "قسد" من فك أسر المساجين الذين اتخذهم عناصر التنظيم رهائن على أنهم يتعاملون مع إدارة السجن.ونفذ تنظيم "داعش الإرهابي"، مساء أمس الأحد، عصيانا داخل سجن "غويران" في الحي الجنوبي من مدينة الحسكة.وتمكنت قوات التدخل السريع التابعة لقسد من السيطرة على أقسام السجن، فيما سمع أصوات إطلاق عيارات نارية في محيط السجن أثناء محاولة السيطرة على المساجين.