«الإعلاميين» تنعى المخرج على غيث
الإثنين 30/مارس/2020 - 12:21 م
محمد جعفرطباعة
نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، المخرج الكبير علي غيث، المدير العام السابق للبرامج الثقافية بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري.
وقال سعدة: "فقدنا مخرجا مبدعا وشخصا خلوقا مهذبا أحب ماسبيرو وغار عليه وأخلص في عمله طيلة حياته".
واختتم: "رحم الله المبدع الخلوق علي غيث وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".
وقال سعدة: "فقدنا مخرجا مبدعا وشخصا خلوقا مهذبا أحب ماسبيرو وغار عليه وأخلص في عمله طيلة حياته".
واختتم: "رحم الله المبدع الخلوق علي غيث وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".