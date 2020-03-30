«الإعلاميين» تنعى المخرج على غيث

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، المخرج الكبير علي غيث، المدير العام السابق للبرامج الثقافية بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري.وقال سعدة: "فقدنا مخرجا مبدعا وشخصا خلوقا مهذبا أحب ماسبيرو وغار عليه وأخلص في عمله طيلة حياته".واختتم: "رحم الله المبدع الخلوق علي غيث وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".