حملة على شواطئ الإسكندرية للتأكد من إغلاقها

قام حي الجمرك بالإسكندرية تحت إشراف نجوى أمين، رئيس الحي، بحملة مكبرة لمتابعة إغلاق الشواطئ بحضور مسئولي الإدارات المعنية، والتحفظ على عدد من الشماسي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وقالت رئيس حي الجمرك، في تصريح لها، إن الحملة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا " المستجد بين الأشخاص، وحفاظا على أرواح المواطنين.وأضافت أنه تم التشديد على تنفيذ كافة التعليمات الموجهة من قِبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة غلق كافة الشواطئ.