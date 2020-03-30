أسما شريف منير توجه رسالة لجمهورها: «متنساش إنك إنسان»

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع قطتها.ووجهت رسالة إلى جمهورها، توضح لهم كيفية التعامل مع الحزن والأزمات التي يمر بها الإنسان، قائلة: "صباح النور، عايزة أقولكوا لما تعدوا بموقف صعب سيبكم من اللي بيقولكم لازم تبانوا جامدين، احترم قلبك ومشاعرك وزعلك لأنك كده كده هتجمد وكده كده هتتلهي في زحمة الدنيا، متنساش إنك إنسان".