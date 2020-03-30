«الصحة العالمية»: 2020 عام التمريض دوليًا (فيديو)

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن عام 2020 أصبح "عام التمريض" دوليا، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للتمريض بمنظمة الأمم المتحدة، معقبة: "اللي حصل ده أظهر دور الفريق الصحي والمنظومة على رأسها هيئة التمريض".وأضافت كوثر محمود، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن دور التمريض في عدد كبير من دول العالم قوى للغاية بمسئولياتهم وواجباتهم.وأوضحت أن طاقم التمريض له صلاحيات قانونية عدة، لكن دوره تقلص في مصر، خلال الوقت الراهن، بعدما كان هو المايسترو بغرفة العمليات، حيث كان توجه الأطباء داخل الغرفة، مردفة: "النهاردة الأطباء مبيسمعوش كتير للتمريض، إحنا بنفتقد روح الفريق في مصر.. كل واحد بيشتغل لوحده".