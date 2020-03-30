ضبط عامل قتل ابن عمه بسبب خصومة ثأرية بسوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج، صباح اليوم، من ضبط عامل قتل أحد أبناء عمومته في تجدد خصومة ثأرية بمركز دار السلام، جنوب المحافظة.وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن مرتكب الواقعة "محمود. ع"، 20 عامًا عامل، جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة "بندقية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.كان مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية قرية أولاد خلف دائرة المركز.تبين من التحريات مقتل "م. إ. ح" 33 عامًا عامل متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرقبة، وقُتل في تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومته.