تسجيل 3 وفيات بكورونا فى العراق

أعلنت دائرة صحة النجف في العراق، اليوم الإثنين، وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".وأفادت وكالة الأنباء العراقية- نقلا عن دائرة صحة النجف- أن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاما من محافظة النجف، وكان من الوافدين من سوريا، ويعاني من مضاعفات مرض السكري.وفي السياق ذاته سجلت دائرتي الصحة بواسط، والنجف، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات.