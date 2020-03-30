إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالمطرية للجنايات

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام للنيابات، إحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين والدراجات النارية إلى محكمة الجنايات.وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بأنهم عقب مرورهم بضائقة مالية خططوا لسرقة الدراجات النارية من المواطنين وبيعها مضيفين أنهم وعقب مرور فترة قرروا سرقة المواطنين بالإكراه تحديد تهديد السلاح، وتمكنوا خلال الفترة الأخيرة من القيام بـ10 وقائع للسرقة من المواطنين والدراجات النارية.