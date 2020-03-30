بلومبرج ترصد تراجعات قياسية لأسعار النفط وسط أزمة كورونا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها في 17 عاما وسط استمرار ضغوط تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصادات العالم، وتوافر فائض هائل من إنتاج النفط الخام.ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن العقود الآجلة في لندن تراجعت بـ7.6% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 2002، فيما تراجع خام نيويورك لفترة وجيزة إلى ما دون 20 دولارا للبرميل.وأشارت الوكالة إلى أن الضربات القاصمة التي توجهها القيود المرتبطة بالفيروس، والحرب المستعرة بين السعودية وروسيا من أجل تقاسم حصص السوق، تقود أسعار النفط إلى تسجيل أسوأ بيانات فصلية على الإطلاق.