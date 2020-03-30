موسكو تستثنى الخروج للصيدليات من إجراءات العزل ضد كورونا

دخلت موسكو، الإثنين، اليوم الأول من تطبيق إجراءات العزل لمدة غير محددة، فيما دعا رئيس الوزراء الروسي بقية البلاد إلى الاستعداد للقيام بالمثل من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.في ساعات الصباح التي عادة ما تشهد ازدحاما، كانت عدة شوارع في وسط المدينة شبه مقفرة، لكن كان هناك الكثير من السيارات على الطرقات أيضا بحسب مراسلة وكالة فرانس برس، غير أن حركة السير كانت أخف من المعتاد.وسمح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم للتوجه إلى العمل أو للطوارئ الطبية والتزود من السوبرماركت الأقرب أو التوجه إلى الصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين.كما يحق لهم الخروج لرمي النفايات ولنزهة الكلب على مسافة مئة متر في محيط منازلهم، واتخذت ضواحي العاصمة إجراءات مماثلة.ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المناطق الأخرى في روسيا إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات مماثلة، وأحصت روسيا رسميا 1534 حالة إصابة وثماني وفيات.