جامعة القاهرة تحذر طلابها من الانسياق وراء الشائعات

حذرت جامعة القاهرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية ومجموعات الفيسبوك والواتساب، ويتم تداولها على نطاق واسع بهدف تضليل الطلاب ونشر الأكاذيب عن قرارات تخص العملية التعليمية.وطالبت جامعة القاهرة، في بيان لها، طلابها بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والموثقة للجامعة، والصفحات الرسمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات. وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، وسوف يحال للشئون القانونية كل من ينشر معلومات خاطئة عن الامتحانات أو العام الدراسي ونسب تصريحات مغلوطة إلى الجامعة أو أحد مسئوليها.وأشارت إلى أنها تبدي جامعة القاهرة استياءه من المستوى الهابط للشائعات والأخبار المزيفة، كما تبدي استياءها من تداول هذه الشائعات وانتشارها وقابلية تصديقها، حيث تكشف الأخبار المزيفة عن مستوى متدني من التفكير، ومستوى متدن من القابلية للتصديق لأي شيء يقال.يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وتحويل كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وتم تحويل عدد من المخالفين الى التحقيق، وتم اتخاذ إجراءات صارمة معهم. كما تم إبلاغ السلطات النيابية المختصة وغيرها، وتم تعقب الصفحات التي روجت للشائعات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها ومروجي الشائعات عليها.