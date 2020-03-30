«المجلس الوطني»: إسرائيل فشلت في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن سياسة التطهير العرقي الإسرائيلي المستمرة منذ حوالي مئة عام فشلت في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش فيها جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين.وقال المجلس الوطني -في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد- إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على الأرض وبناء المستعمرات والتطهير العرقي وهدم البيوت وتطبيق القوانين العنصرية وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية، وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال، كلها لم تنجح في ثني أبناء الشعب الفلسطيني من التمسك بأرضهم.وأضاف أن عدد الشعب الفلسطيني يقدر بحوالي 13 مليونا، منهم حوالي 6.600 مليون فلسطيني يعيشون على أرض الآباء والأجداد، إضافة لحوالي 6.727 مليون فلسطيني ينتظرون العودة إلى أرضهم التي هجروا منها بفعل المجازر والإرهاب الإسرائيلي.