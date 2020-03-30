«المعامل المركزية»: غسل الخضراوات بشكل جيد يقضي على المبيدات (فيديو)

قال الدكتور شكري عبد السلام، رئيس المعامل المركزية للمبيدات، إن كل العينات التي تم أخذها من الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية، أوضحت أن 50% من هذا الخضراوات والفاكهة لا يوجد بها أي متبقيات للمبيدات، أما الـ50% الباقية فهناك 35% منها متبقيات المبيدات فيها أقل كثيرا من الحد المسموح، وذلك حسب الدراسات الأخيرة.وأضاف شكري عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن متبقيات المبيدات غير مضرة، لأنها تخضع للعديد من الاختبارات قبل اعتمادها من المعمل، كما أننا نضع إرشادات محددة للمزارعين عن كيفية الاستخدام الصحيح لها حتى لا يكون هناك أي متبقيات لها على المزروعات، مشيرا إلى أنه عند غسل الخضراوات والفواكة، بشكل جيد ولمدة دقيقتين تحت المياه الجارية يقضي علي أي متبقيات مبيدات بها.وأوضح أن تسوية الخضراوات بشكل جيد أيضا يقضي على أي متبقيات للمبيدات، كما أن الفاكهة التي يتم تحويلها إلى مربى يزيل نسبة كبيرة من متبقيات المبيدات بها