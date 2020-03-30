مستشار الرئيس للصحة: إجراءات الوقاية من «كورونا» كافية (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الدولة وضعت 3 خطوات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها الإجراءات الاحترازية والوقائية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة، متابعا: "الإجراءات الحالية كافية، شرط الالتزام بشكل كامل من قبل المواطنين".أضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه لا يجوز التقليل من قيمة الإجراءات، موضحا أن المطلوب في تلك الفترة هو الالتزام: "كل ما التزمنا كل ما الأمر كان أفضل".وأكد أن مصر تسير في اتجاه معالجة المرضى العاديين والحالات الحرجة، وفي اتجاه آخر محاربة فيروس كورونا: "بكل أمانة الناس كلها مستنفرة في القطاع الطبي عشان تعمل الواجب بتاعها في الدفاع عن الوطن ضد هذا الفيروس"، مشيرا إلى أن الدعم المعنوي والتقديري والمادي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للأطباء، بعث روح العمل والمنافسة داخلهم: "النهارده كل مصر بتقدرهم على ما فعلوه وقائيا وعلاجيا".