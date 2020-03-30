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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: إجلاء أكثر من 1900 شخص بعد انتهاء فترة الحجر الصحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:51 ص
الحجر الصحي
الحجر الصحي
وكالات
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بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية إجلاء المحجور عليهم صحيا في فنادق البحر الميت بالأردن، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي امتدت لمدة أسبوعين.

ووفقا لما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن الخطة تتضمن إجلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت، موزعين على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية.

وأنهى الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد مدة الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، الذي طبق على القادمين إلى المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واعتبارا من اليوم سيدخل الأميران حجرا منزليا إضافيا، التزاما بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين لجميع الأشخاص الذين أمضوا حجرا صحيا لمدة 14 يوما في فنادق البحر الميت وعمان والعقبة.

يذكر أن خلية إدارة الأزمة أعدت خطة إجلاء شاملة للأشخاص المحجور عليهم في الفنادق على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ صباح اليوم ويجري خلالها إجلاء جميع الأردنيين المحجور عليهم من عمان والبحر الميت إلى مساكنهم،

والمرحلة الثانية تبدأ صباح يوم غد الثلاثاء ويجري خلالها إجلاء جميع الجنسيات غير الأردنية المحجور عليهم، وحسب ترتيب سفاراتهم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن سجل حتى الآن 259 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19 وحالتي وفاة.

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