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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك مصر يتيح شراء «ابن مصر»عبر ماكينات الصرف و«واتسآب»

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:49 ص
بنك مصر
بنك مصر
حسن كامل
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أعلن بنك مصلا، عن إتاحة شراء شهادة "ابن مصر" من خلال ماكينات الصراف الآلي و"الواتس آب"، في خدمة حصرية داخا مصر، توفر سبل آمنة وسهلة للتعامل من خلال شبكة صراف اّلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان بنك مصر قد أصدر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، بنسبة عائد 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وأوضح البنك، أن القنوات المتاحة للعملاء للحصول على الشهادة، بالنسبة لعملاء البنك القائمين، يتم إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكي لحساب العميل بالبنك، طلب ربط الشهادة عن طريق القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت أو الموبايل البنكي، أو الموقع الإليكتروني للبنك، أو مركز الاتصال 19888، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق ماكينات الصراف الاّلي، أو الواتس آب علي رقم 0020219888) مع التأكيد على عدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامة العملاء وسلامة العاملين بالبنك، سيتم إرسال رسالة تأكيد الربط في اليوم التالي على أقصى تقدير.

أما بالنسبة للعملاء الجدد، يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على حساب رقم: Ibn Masr 1000290000000030، مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل (ربط شهادة ابن مصر، ورقم بطاقة العميل، ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي ولن تقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

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