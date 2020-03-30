بسبب «كورونا».. إنذار لمحافظ القاهرة لنقل سوق العتبة

أرسل المحامي أيمن محفوظ، اليوم الإثنين، إنذارًا رسميًا لمحافظ القاهرة لنقل الأسواق العشوائية مثل العتبة والتونسي؛ تطبيقًا لجهود الدولة في مكافحة انتشار فيرس "كورونا".وجاء في الإنذار أن يد الدولة القوية قادرة على فعل ذلك، وتكلفة نقل الأسواق والورش العشوائية أقل بكثير مما قد تسببه تلك الأسواق من أضرار تحيط بالشعب المصري من زحام وتكدس وتفشي الأوبئة، والضغط على البنية التحتية للقاهرة وخطوة نحو رجوع العاصمة لمظهرها الحضاري.واختتم "محفوظ" إنذاره بخطاب موصي بأشعار الوصول، مطالبًا محافظ القاهرة بإصدار قرار بنقل كافة الأسواق العشوائية والورش للمدن الجديدة.