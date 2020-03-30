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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب»: استلام الإقرارات حتى الثانية ظهرا فترة حظر التجوال

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:46 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
حسن كامل - راندا التوني
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قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات، ستستقبل جميع الممولين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساء أثناء مدة فرض حظر التجوال.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم اقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة أنه في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث قامت بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعين حتى 16 أبريل منعا للازدحام، وشجعتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بإلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وتوفير سداد الضرائب "أون لاين" لجميع الممولين، بالإضافة إلى إمكانية سداد المستحقات الضريبية نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة، مع الإعفاء من جميع المصاريف الإدارية وذلك لفترة مؤقتة خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلى إمكانية السداد عن طريق البنوك.

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