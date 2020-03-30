أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورقة ‏سياسات حول "سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للعمالة غير ‏المنتظمة المتضررين من وباء فيروس الكورونا كوفيد-19" في مصر‏‎‏، رصدت فيها تعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة بعد بدء ‏الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا.وأوضحت الورقة، أنه تم تسجيل 500 ألف عامل غير منتظم، حتى الآن، طبقا لقاعدة البيانات الموجودة ‏لدى وزارة القوى العاملة، وهو ما تم على إثره صرف 500 جنيه منحة ‏استثنائية للعمالة غير ‏المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد ‏لصرفها‎.‎وناشد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل ‏‏أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة ‏الاستثنائية، ‏وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو إرسال رسالة لرقم ‏‏"واتس أب" ‏‏01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير ‏المنتظمة.ونبهت ورقة السياسات، إلى أن عدد كبير من الفقراء من العمالة غير ‏المنظمة وخاصة ‏العاملين بأجر مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسحى ‏الأحذية وعمال البناء باليومية، قد لا يملكون حاسبات إلكترونية أو أجهزة اتصال حديثة لكي ‏يدخلوا ‏للموقع ويسجلوا أنفسهم‎، ولذلك يجب أن تضع وزارة القوى العاملة ‏ذلك في الحسبان، كما أن 500 جنيه لا يعد مساعدة فعليه لمن ‏يحصل عليها، في ظل الأعباء ‏المتراكمة على المواطن المصري خلال ‏السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار. ‏وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة إنشاء ‏وتطوير وتحديث قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة ‏لدى ‏مديريات القوى العاملة وإنشاء صندوق لحمايتها وتشغيلها، لتوفير مظلة حماية دائمة ‏وتوفير التمويل اللازم له،‎ ‎والنظر ‏في ضرورة أن تقوم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بصرف مبلغ ‏شهري لا ‏يقل عن الحد الأدنى للأجور، لحين انتهاء الأزمة.‏كما دعت المؤسسة إلى سرعة صرف إعانات من صندوق طوارئ ‏العمال، طبقًا للقانون رقم 156 ‏لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، للعمال ‏الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب ‏توقف العمل منعا لانتشار الفيروس لحين ‏انتهاء فتره المنع من العمل وتبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد على ‏غرار ما فعلته عدة دول أخرى ‏تشمل التوسع في المنح الاستثنائية للعمالة ‏غير المنتظمة، وتقديم إعانات ‏البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة، ‏والبدء في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير ‏المنتظمة من ‏الحصول على وثيقة "أمان‎"‎، والتي توفر حماية تأمينية ‏للعمالة غير المنتظمة، ‏كما تتيح الاستفادة من المنحة الاستثنائية التي ‏أعلنتها وزارة القوى العاملة ‏مؤخرا، من خلال تسهيل الاشتراك عن طريق ‏مكاتب البريد، مع الالتزام ‏بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، ‏وإتاحتها على الإنترنت بشكل ‏موازِ، والإعلان عنها بصورة مكثفة على ‏التليفزيون والراديو، كما يجب توفير ‏إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم ‏بسبب الإجراءات الاحترازية، مع ضمان ‏عدم تسريح العمالة في حال ‏طالت الأزمة الحالية‎.‎‏وطالبت المؤسسة بضرورة وقف أي إجراءات إخلاء من المنازل لأي سبب ‏حتى تنتهي الأزمة، ووقف تحرير ‏محاضر الامتناع عن دفع الإيجار، من ‏أجل حماية المواطنين وبالأخص أصحاب ‏الدخول الدنيا، وكذلك أصحاب ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ‏الصغر والعاملين بها خلال ‏الأزمة الحالية، وبالأخص هؤلاء الذين لا يتعاملون ‏مع جهاز تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يغطيهم القانون‎.‎‏ومساندة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة ‏الأكثر ‏عرضة للتأثر بالأزمة من أصحاب الإيجارات الجديدة وتضافر ‏جهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل بينهم لتوفير مظلة ‏‏حماية متكاملة للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة بسبب الوباء‏‏.‏