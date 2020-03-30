جامعة أسيوط: إعفاء المطاعم من الإيجار خلال فترة تعليق الدراسة

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على دعم كافة أنواع العمالة اليومية وأصحاب المشروعات الصغيرة داخل الجامعة، وتقديم كافة السبل اللازمة للتيسير عليهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الحكومة للحد من انتشاره.وأوضح رئيس جامعة أسيوط -في بيان اليوم الإثنين- أنه منذ بداية ظهور الفيروس المستجد فى مصر كان قرار إدارة جامعة أسيوط بغلق كافة الكافتيريات والمطاعم والمكتبات المتواجدة داخل حرمها الجامعي وذلك في إطار خطتها الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد واستثناء من ذلك كافتيريا مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لاستمرار الخدمة المقدمة للمترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية.وأعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن قرار إدارة الجامعة بغلق الكافتيريات جاء ضمن خطتها الوقائية والشاملة والهادفة إلى توفير بيئة صحية آمنة للأفراد المتواجدين بها وتمنع انتشار "كوفيد-19".وتابعت وهو ما يتضمن كذلك إجراء ما يلزم من مواصلة أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج كافة مباني ومنشآت الجامعة ومحيط الحرم الجامعي، مؤكدةً أنه من المقرر إعفاء أصحاب تلك الكافتيريات والمكتبات من دفع القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة وذلك خلال فترة الغلق وتعطيل الدراسة وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال تلك الفترة.