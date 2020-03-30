7 وفيات جديدة بـ«كورونا» فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، عن سبع وفيات جديدة و128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت ماريا روزاريو فيرجير، وكيلة وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 78 حالة والإصابات إلى 1546 حالة.وأضافت أن السلطات تمكنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف من أجهزة الفحص وبدء عمل المزيد من المختبرات.