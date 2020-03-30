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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية بعد تزايد المخاوف إزاء كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:41 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف المتعلقة بالضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا وتمديد عدة دول عزلا شبه كلي لكبح انتشار المرض.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، وتصدرت أسهم الطاقة والصناعات والسفر والترفيه
قائمة القطاعات المتراجعة.

وهبط القطاع المصرفي 2.5 بالمئة مرة أخرى، لتتجاوز خسائره الشهرية 28 بالمئة، وكان أوني كريديت وآي.إن.جي وإيه.بي.إن امرو ضمن أول مجموعة من البنوك تمتثل لمناشدة البنك المركزي الأوروبي
بتجميد توزيعات الأرباح في محاولة لتعزيز الائتمان.

وفي مؤشر جديد على تأثر الشركات بالوباء، تراجع سهم مجموعة إيه.بي.بي السويسرية الهندسية 5.7 بالمئة بعد إصدار تحذير يتعلق بالأرباح وقولها إن جميع أنشطتها ستعاني في الربع الأول.

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