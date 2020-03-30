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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أراب نيوز: محاولات أردوغان في سوريا لن تؤتي ثمارها

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:40 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة اراب نيوز، إن عملية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا لن تؤتي ثمارها كما تمنى أردوغان، مشيرة إلى أن محاولاته للسيطرة على سوريا أو محاولة الاستيلاء عليها باءت بالفشل.

وتناولت الصحيفة كيف زعمت وسائل الإعلام في تركيا أن أردوغان أثار قضية مهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما الثنائية في موسكو في 5 مارس، حيث زعمت الوسائل الإعلامية التركية أن أردوغان ناقش مع بوتين مسألة بناء المستوطنات في سوريا، في المناطق القريبة من الحدود التركية، بينما لا يوجد أي رد أو تعليق من قبل الحكومة الروسية أو الإعلام الروسي لأن الأمر لم يحدث في الأًصل.

وتناولت وسائل الإعلام التركية، أن هدف أردوغان الرئيسي في نشر مثل هذه المزاعم، منع المقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب (YPG) من تلقي الأموال التي خصصها لهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهمة حماية آبار النفط في شمال شرق سوريا.

لا سيما وتصر تركيا منذ سنوات على وجوب طرد وحدات حماية الشعب من المدن السورية القريبة من الحدود التركية، وإلا فإنها ستقوم بعملية عسكرية لتحقيق ذلك، وبالفعل شن أردوغان عمليته الأخيرة في سوريا في أكتوبر من العام الماضي، ووافق ترامب على نقل وحدات حماية الشعب من الحدود التركية واستقرارها جنوبًا لحماية آبار النفط بينما خصصت الولايات المتحدة الأموال التي ستتراكم من بيع النفط إلى وحدات حماية الشعب.

وقاتل الصحيفة: ربما الأمر الذي لم تفهمه تركيا جيدا وأخطأت فيه أنه كان من الخطأ الإصرار على دفع الأكراد بعيدًا عن حدودها، حيث كانت فكرة أنقرة الأولية هي دفعهم إلى مسافة 30 إلى 40 كيلومترًا من الحدود على طول حزام بطول 440 كيلومترًا، وتمتد من عين العرب (كوباني) إلى الحدود العراقية ولكنها علاوة على ذلك، أرادت إبقاء هذا الحزام تحت سيطرتها الحصرية، ليحرسه جنود أتراك.

وبعد مفاوضات مكثفة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، كان لا بد من تخفيض هذا الحزام إلى 120 كيلومترًا ويجب أن يصبح العرض 10 كيلومترات فقط، بينما أقنعت موسكو تركيا أيضًا بأن هذا الحزام الصغير ويحرسه جنود أتراك وروس.

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