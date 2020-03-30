تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء المؤشرات الكويتية، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع- حيث ارتفع السوق الأول بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر العام بنسبة 0.06%، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.16% و0.23% على التوالي.وجاء سهم "منازل" على رأس قائمة الارتفاعات بالمستهل بصعود بلغت نسبته 15.35%، فيما تصدر سهم "كامكو" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة هبوط بلغت نحو 9.15%.وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية فى المستهل 29.9 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2830 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.65 مليون دينار.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.27 مليون دينار مُرتفعًا 0.32%، بينما تصدر سهم "كيه آي بي" نشاط الكميات بتداول 4.98 مليون سهم مُستقرًا عند سعر 198 فلسًا.