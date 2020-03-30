انتظام الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من الانتظام المروري، على كافة شوارع وميادين المحافظتين، وسط انتشار الخدمات المرورية.وانتظمت حركة السير في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.وفي ميدان المؤسسة شهدت الحركة المرورية حالة من السيولة في الطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وكذلك الأمر أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، وبكوبرى 6 أكتوبر، في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، في الاتجاهين، وفي نفق الأزهر في الاتجاه القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.وانتظمت حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وبمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغنى ومصر الجديدة.