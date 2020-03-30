«الإسكان»: تثبيت أسعار الوحدات السكنية لمدة عام مقبل (فيديو)

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل على تثبيت أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الراهنة، من خلال إصدار بيان يؤكد أن هناك ثباتا في الأسعار لمدة عام مقبل.وأضاف وليد عباس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذا القرار اتخذ للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه كان من المقرر إدراج زيادة، لكنا تراجعنا وثبتنا الأسعار، كتخفيف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونوه معاون وزير الإسكان، إلى أن القرار سيطبق على مشروعات "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنا".