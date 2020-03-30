القوات الأفغانية تقتل 6 من عناصر طالبان فى قندهار

تمكنت القوات الأفغانية من التصدي لهجوم لطالبان في إقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل خلال الاشتباكات.وقالت فرقة العمليات الخاصة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الأفغانية خاما برس اليوم الإثنين- إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على قوات الأمن في منطقة معروف بإقليم قندهار الليلة الماضية.وأضاف البيان أن قوات الأمن تصدت للهجوم وقتلت ستة مسلحين خلال الاشتباكات.كما شنت وحدات المدفعية هجمات ضد مواقع الحركة ومشارف مدينة أوروزجان في الاقليم الذي يحمل نفس الاسم مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وفقا للبيان.وأوضحت القوات الخاصة أيضا أن قوات الأمن قامت بتدمير مخبأين وبعض الأسلحة والذخيرة الخاصة بالمسلحين خلال العملية.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.