أفضل 7 منح تعليمية مجانية في أيام الحظر

1- Microsoft





توفر شركة البرمجة العالمية، مجموعة من التدريبات المجانية في عدد من المجالات التكنولوجية أبرزها

2- British Council





يقدم المركز الثقافي البريطاني، الفترة الحالية، مجموعة من "الكورسات" المجانية تشجيعا للطلاب على البقاء في المنزل، وذلك في مجالات إداراة الأعمال، الطب، التاريخ وBusiness، Creative Arts، Media، Healthcare، IT

3- جامعة كامبريدج البريطانية





تفتح الجامعة البريطانية، أبوابها الإلكترونية، للتصفح المجاني لأكثر من 700 كتاب حتى نهاية مايو 2020، لهذا يمكنك استغلال تلك الفرصة للحصول على المراجع التي تتمنى اقتناءها من الجامعة.

4-lnkd.in





يقدم الموقع الشهير للتوظف عدد كبير من الدورات التدريبية تصل إلى حوالي 3800 "كورس" من أفضل الجامعات حول العالم، في 400 تخصص مجانا، خلال أيام الحجر الصحي، يمكنك الدخول إلى الموقع ومتابعة والتسجيل في الدورات التدريبية التي ترغب بها.

5- Intel





تقدم هذه الشركة العالمية، مجموعة من التدرييات المجانية، أبرزها Retail edge program، فتح خصيصًا أيام الحجر الصحي، وتمنحك التدرييات 3 مستويات وفي نهايتها يمكنك الحصول على شهاده مجانية في كل مستوى.

6-Microsoft Store





تقدم مجموعة من التطبيقات عروض خاصة، على Microsoft Store، على الرغم من كونها ليست من إنتاج وصناعة Microsoft Corporation، وتختوى على عدد كبير من التدريبات بخصومات تصل لـ 100 %، حاول استغلالها خلال فترة العزل الصحي.

7 - منظمة الصحة العالمية WHO





تقدم المنظمة العالمية، مجموعة من التدريبات المجانية بشهادات بأكثر من لغة منها اللغة العربية، والتدريبات تكون متعلقة بالصحة العامة والثقافة العامة في مجال الصحة والأمراض المنتشرة في العالم، بحيث يمكنك الاستفادة من هذا العلم، الغير مقتصر على الأطباء فقط، وإنما متاح للجميع للتعلم.

يلتزم المصريون هذه الأيام العصيبة داخل منازلهم، كواحد من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ووبدأ البعض في استغلال "أيام الحظر" هذه للاستفادة من الوقت بمجموعة متميزة من المنح المجانية تقدمها لك عدد من مواقع التعليم العالمية.وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، 7 منح مجانية يمكنك الحصول عليها خلال أيام الحظر، والاستفادة منها.Cloud Platform، App Development Modern Workplace، Security، Data، AI، DevOps، Business Apps and Startupsوستحصل في نهاية كل تدريب على شهادة تؤهلك للعمل بهذا المجال من مايكروسوفت.Computer Science، Language and Law