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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا يدفع الأسهم الآسيوية للانخفاض

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:09 ص
الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
وكالات
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انخفضت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين ارتفعت الأسهم الاسترالية على أساس أمال جديدة تتعلق بالإجراءات التحفيزية.

وتراجعت الأسهم اليابانية عقب أن حذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من "معركة طويلة" لمواجهة الوباء.

وتراجع مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما بواقع 584.49 نقطة أو ما يعادل 3.01 % ليسجل 18804.94 نقطة.

وكان آبي قد قال في مؤتمر صحفي أمس الأول السبت إنه سوف يعلن عن "أكبر" حزمة تحفيز على الإطلاق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.54 %، كما انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.64% ومؤشر شنجهاي المجمع بنسبة 1.14%.

من ناحية أخرى، ارتفع في أستراليا مؤشر "ستاندر أند بورز إيه إس إكس 200" بنسبة 7%، كما ارتفع مؤشر "أول أورديناريز" بنسبة 6.56%.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، قد طالب المؤسسات التجارية أمس الأحد بعدم شطب وظائف أخرى أو إغلاق أعمال بعد إقرار حزمة تحفيز ثالثة.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي، عقب أن بلغت قيمة الحزمتين السابقتين أكثر من 80 مليار دولار أسترالي ( 49 مليار دولار أمريكي)، إن "الحزمة المقبلة، سوف تكون الأكبر على الإطلاق".

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