أسقف جرجا: مقاومة المرض لا تعني رفض أمر الله.. لا تستسلموا

وجه الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا؛ رسالته الرعوية للأقباط، والتي جاءت تحت عنوان "وعد الله بالشفاء"، طالبهم خلالها بالتحلي بالصبر والتمسك بالقيم وعدم الاستسلام للمرض.وقال الانبا مرقوريوس في رسالته التي نشرها عبر صفحة المتحدث الإعلامي لإيبارشية جرجا:" لماذا نتوقع الشفاء من الله ونثق فيه؛ لأن الله حّنان ورحيم في طبيعته؛ ولأننا لنا خبز البنين؛ وشفاء جزء من عمل الصليب".وأضاف: "أن الإنسان ممكن يسقط في الخطية ولكن عليه أن يرفضها وينقضها ويقاومها وينهرها، وينهض بسرعة، لأن لنا ثقة في وعود الله".وتابع: "إن دور الإنسان إذا سقط في المرض وأصيب به، فعليه رفضه بمعنى عدم الإستسلام له، وهذا ليس معناه التذمر أو رفض أمر الله، ولكن نقاوم وننهر روح المرض ونتمسك بالرجاء والحياة والأمل والإيمان".مستكملًا: "نطلب من الله أن يعطينا هذه القوة، وأن نعيش متمسكين بالرجاء الذي لا يُخزى أبدا في المسيح إلهنا، نثق ونُسر أن هذه الأوقات تقربنا أكثر إلى المسيح فنأخذ منه قوة ورجاء وثبات وحصن حصين لنا".