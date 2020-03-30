حبس «ترزي» صنع 11 ألف «كمامة» في باب الشعرية بالقاهرة

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس ترزي، وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتصنيع 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط صاحب محل ترزي وعاطل حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المحل على المضبوطات جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة، ثوب كبير الحجم أزرق اللون.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة.تم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.