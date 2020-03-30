«تويوتا» تمدد إغلاق مصانعها في أوروبا

قالت شركة "تويوتا موتور" لإنتاج السيارات، اليوم الإثنين، إنها ستمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا باستثناء روسيا حتى إشعار آخر، وإنها لا تتوقع استئناف العمل قبل 20 أبريل.ومع انتشار تفشي فيروس كورونا، علقت "تويوتا" الإنتاج منذ منتصف مارس تقريبا في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال.وقالت الشركة، إن مصنعها في روسيا سيُغلق اعتبارا من 30 مارس وحتى الثالث من أبريل.وكانت الشركة أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية.