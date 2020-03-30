المرور تواصل الإصلاحات بـ 3 مناطق في الجيزة
الإثنين 30/مارس/2020 - 08:43 ص
نجلاء رفاعيطباعة
تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وإصلاحات محيط مناطق "ميدان الرماية – شارع الأهرام – محور المنصورية" بالجيزة.
وتم وضع تحويلات مرورية؛ لمنع الزحام للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير "طريق الفيوم، ميدان الرماية، شارع الأهرام، طريق المنصورية".
وتم وضع تحويلات مرورية؛ لمنع الزحام للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير "طريق الفيوم، ميدان الرماية، شارع الأهرام، طريق المنصورية".