المرور تواصل الإصلاحات بـ 3 مناطق في الجيزة

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وإصلاحات محيط مناطق "ميدان الرماية – شارع الأهرام – محور المنصورية" بالجيزة.وتم وضع تحويلات مرورية؛ لمنع الزحام للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير "طريق الفيوم، ميدان الرماية، شارع الأهرام، طريق المنصورية".