كوريا الجنوبية توقف الاقتراع في الانتخابات العامة بالخارج

قالت هيئة الرقابة على الانتخابات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها قررت وقف عمليات الاقتراع للكوريين في الخارج في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الشهر المقبل في مزيد من الدول والمناطق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنه سيتم تعليق العمليات في 41 بعثة دبلوماسية أخرى حول العالم، وهذا يعني أن الناخبين الكوريين الجنوبيين المؤهلين لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم لانتخابات 15 أبريل المقبل.وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أنه بذلك فإن عدد البعثات المتأثرة بالإجراء، ارتفع إلى 65 بعثة في 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.ويقدر عدد الناخبين المتأثرين بهذا الإجراء 80 ألفا و500 ناخب، وهو ما يمثل 47% من الناخبين المؤهلين في الخارج.وقالت اللجنة إنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور الوثيق مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن عمليات الاقتراع يمكن تعليقها في مزيد من الدول اعتمادا على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.وسوف يدلي الناخبون في البلدان التي لم تتأثر بالإجراء، بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 6 أبريل المقبل.