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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

CBS

98 % من الشركات الصناعية تستأنف العمل في الصين

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:27 ص
الصين
الصين
وكالات
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ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، أن قطاع التصنيع في الصين حقق تقدما مطردا فى استئناف الإنتاج، حيث استأنفت 98.6% من الشركات الصناعية الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد العمل حتى يوم السبت الماضي.

قال شين قوه بين نائب الوزير في مؤتمر صحفي، إن حوالي 89.9% من العاملين في الشركات الصناعية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 2.84 مليون دولار أمريكي) قد عادوا إلى مواقعهم.

وفي مقاطعة هوبي، تجاوز متوسط معدل استئناف العمل للشركات الصناعية 95% حتى الآن.

وأضاف نائب الوزير أن أعمال الإنتاج والتشغيل لشركات الأدوية الكبيرة التي تنتج الفيتامين والمضادات الحيوية والمكونات لمضادات الحمى والمسكنات عادت إلى طبيعتها، مشيرا أن نحو 92 شركة رائدة في الصناعات الرئيسية ساعدت في تعزيز استئناف العمل لأكثر من 400 ألف شركة في مراحل المنبع والمصب.

وفي نفس الوقت، استأنفت 76% من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم العمل فى عموم البلاد.

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