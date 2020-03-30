بكين: لا خسائر بشرية فى حريق غابات الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن جراء حريق غابات ضخم في المقاطعة.وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم الإثنين- أنه تم إرسال نحو ألف شخص و6 سيارات إطفاء وطائرتي هليكوبتر لإخماد الحريق الذي بدأ بعد ظهر أمس في محافظة "نانجيان" بولاية "دالي" ذاتية الحكم لقومية "باي".وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحريق.