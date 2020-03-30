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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الأفريقي: سند استثنائي لتخفيف تأثيرات «كورونا»

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
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أصدر البنك الأفريقي للتنمية سندا استثنائيا باسم «محاربة كوفيد – 19» بقيمة 3 مليارات دولار، وتبلغ مدته 3 سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخلفه فيروس «كوفيد- 19» المعروف أيضا بـ«كورونا المستجد» على اقتصادات القارة الأفريقية.

وذكرت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في سياق تقرير أصدرته، أنها تهدف من وراء إصدار السند إلى تقديم حلول مرنة لتقليل التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحاد لجائحة «كورونا» إقليميا على الدول الأعضاء، وكذلك على القطاع الخاص في القارة.

وجذب السند بمدة استحقاقه البالغة 3 سنوات، اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وخزانات البنوك ومديري الأصول، إضافة إلى مستثمرين متقدمين بمناقصات تخطت قيمتها 4.6 مليار دولار.

ويعد هذا أكبر سند اجتماعي مقوم بالدولار يتم إصداره على الإطلاق في أسواق المال العالمية، وتم تخصيص نسبة 53% من سند «مكافحة كوفيد-19» للبنوك المركزية والمؤسسات المالية، ونسبة 27% لخزانات البنوك، وبنسبة 20% لمديري الأصول.

وكشفت الإحصاءات النهائية لتوزيع السند ذهاب 37% لمستثمرين بأوروبا، و36% للأمريكتين، و17% لآسيا، و8% لأفريقيا، و1% لدول الشرق الأوسط.

وقال أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إن «هذه الأوقات حرجة بالنسبة إلى أفريقيا، إذ تواجه التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما يتخذ البنك الأفريقي للتنمية إجراءات جريئة لدعم الدول الأفريقية، وإصدار هذا السند البالغة قيمته 3 مليارات دولار هو الجزء الأول من استجابتنا الشاملة التي ستعلن قريبا».

وأضاف أديسينا أن «سند محاربة كوفيد – 19 هو أكبر سند اجتماعي يصدر بالدولار حتى الآن في أسواق رأس المال، ونحن هنا من أجل أفريقيا، وسنقدم دعما سريعا وهاما لهذه الدول».

وأشار مطلقو السند بالبنك الأفريقي للتنمية إلى أن حجم الطلب على هذا السند الذي حطم رقما قياسيا، ما هو إلا دلالة على ما يتمتع به البنك من دعم من قبل المستثمرين.

وأوضح البنك أن فيروس كورونا كان بطيئا في الوصول إلى القارة الأفريقية، غير أنه ينتشر بسرعة، ليؤثر على ما يقرب من 3 آلاف شخص في 45 دولة أفريقية، مما شكل ضغطا على نظم صحية هشة فعليا، وقدر البنك أن القارة ستحتاج عدة مليارات من الدولارات لاستيعاب تأثير المرض، في الوقت الذي سارعت الدول نحو إجراءات طارئة، شملت إغلاقا اقتصاديا في جهود مستميتة لاحتوائه.

وكان البنك قد أطلق إطار عمل السندات الاجتماعية الخاصة به عام 2017، وجمع ما يوازي ملياري دولار عبر الإصدارات المقومة باليورو وعملة الكرونة النرويجية.

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