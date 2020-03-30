رغم عدد الوفيات.. أمل جديد فى إيطاليا بشأن «كورونا»

أمل جديد



القيود مستمرة



«الصحة» تحذر



بعثت آخر إحصائية لعدد الوفيات الجديد بإيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد، أملًا ولو بسيطًا، في انحسار الفيروس بالدولة الأكثر تأثرًا من انتشاره عالميًا.وأعلنت السلطات الإيطالية، في آخر إحصائية لها الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 756 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة.ويعتبر العدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة، السبت، والذي يبلغ 889 حالة، كما سجلت السلطات يوم الجمعة 919 حالة، وهو عدد غير مسبوق تسجيله في يوم واحد، حتى في الصين مصدر تفشي الفيروس.وعلى الرغم من تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، لكن لا يزال من شبه المؤكد أن تشهد البلاد تمديد الإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.ومن المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريبا.بدوره، قال وزير الشئون الإقليمية، فرانشيسكو بوتشا، لقناة سكايتي.جي24: «حتما.. سيتم تمديد الإجراءات المقرر أن تنقضي في الثالث من أبريل».وأضاف أن التوقيت سيحدده رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، والحكومة بناء على بيانات القطاع الطبي والعلمي.وتابع: «أعتقد أنه سيكون من غير الملائم وغير المسؤول الحديث عن إعادة فتح (المدارس ومواقع الإنتاج)».وحث وزير الصحة، روبرتو سبيرانتسا، المواطنين على استمرار توخي الحيطة والحذر، وقال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، في مقابلة نشرت، الأحد، إن التخلي عن الحذر يعني «محو كل الجهود التي بُذلت حتى الآن في الاحتواء». ومضى يقول: «تضحيات الأسابيع الماضية كانت جسيمة».