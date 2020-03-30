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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم عدد الوفيات.. أمل جديد فى إيطاليا بشأن «كورونا»

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:15 ص
جريدة الدستور
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بعثت آخر إحصائية لعدد الوفيات الجديد بإيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد، أملًا ولو بسيطًا، في انحسار الفيروس بالدولة الأكثر تأثرًا من انتشاره عالميًا.

وأعلنت السلطات الإيطالية، في آخر إحصائية لها الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 756 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة.

أمل جديد

ويعتبر العدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة، السبت، والذي يبلغ 889 حالة، كما سجلت السلطات يوم الجمعة 919 حالة، وهو عدد غير مسبوق تسجيله في يوم واحد، حتى في الصين مصدر تفشي الفيروس.

وعلى الرغم من تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، لكن لا يزال من شبه المؤكد أن تشهد البلاد تمديد الإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

القيود مستمرة

ومن المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريبا.

بدوره، قال وزير الشئون الإقليمية، فرانشيسكو بوتشا، لقناة سكايتي.جي24: «حتما.. سيتم تمديد الإجراءات المقرر أن تنقضي في الثالث من أبريل».

وأضاف أن التوقيت سيحدده رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، والحكومة بناء على بيانات القطاع الطبي والعلمي.

وتابع: «أعتقد أنه سيكون من غير الملائم وغير المسؤول الحديث عن إعادة فتح (المدارس ومواقع الإنتاج)».

«الصحة» تحذر

وحث وزير الصحة، روبرتو سبيرانتسا، المواطنين على استمرار توخي الحيطة والحذر، وقال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، في مقابلة نشرت، الأحد، إن التخلي عن الحذر يعني «محو كل الجهود التي بُذلت حتى الآن في الاحتواء». ومضى يقول: «تضحيات الأسابيع الماضية كانت جسيمة».

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