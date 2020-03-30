الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.





وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29





شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 29





طنطا الصغرى 14 والعظمى 28





دمنهور الصغرى 14 والعظمى 27





الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 29





بلطيم الصغرى 14 والعظمى 29





مطروح الصغرى 15 والعظمى 29





السلوم الصغرى 15 والعظمى 31





سيوة الصغرى 13 والعظمى 32





بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 28





دمياط الصغرى 14 والعظمى 29





الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 29





الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31





السويس الصغرى 14 والعظمى 30





العريش الصغرى 13 والعظمى 28





رفح الصغرى 13 والعظمى 27





رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28





نخل الصغرى 10 والعظمى 27





نويبع الصغرى 18 والعظمى 28





طابا الصغرى 17 والعظمى 27





كاترين الصغرى 10 والعظمى 26





الطور الصغرى 18 والعظمى 25





شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29





الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29





مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 27





الفيوم الصغرى 16 والعظمى 29





بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 30





المنيا الصغرى 14 والعظمى 30





أسيوط الصغرى 15 والعظمى 31





سوهاج الصغرى 15 والعظمى 32





قنا الصغرى 16 والعظمى 32





الأقصر الصغرى 18 والعظمى 32





أسوان الصغرى 18 والعظمى 32





أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 31





الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 32





شلاتين الصغرى 16 والعظمى 30





ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 27





حلايب الصغرى 19 والعظمى 28



