تغريم صاحب محل «بلاي ستيشن» لخرقه الحظر بالشرقية

أقرت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على صاحب محل «بلاي ستيشن» لخرقه قرار الحظر الذى فرضه مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المُستجد.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة «أحمد. م. ع»، صاحب محل «بلاي ستيشن»، بالحي العاشر بدائرة القسم، لقرار الحظر، وذلك بفتح أبواب المحل أمام المواطنين أثناء وقت الحظر.وتم تحرير المحضر رقم 1082 إداري ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، وتغريم المخالف مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.