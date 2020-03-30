«تعليم بورسعيد» تعلن عن مراكز توزيع شرائح «التابلت المدرسى»

أعلن دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن 9 مراكز بمدارس المحافظة لتوزيع شرائح شركة المحمول الخاصة بأجهزة «التابلت المدرسي» لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك تيسيرًا على الطلاب، ومنعًا للتكدس والتجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار «باهي»، في بيان إعلامي، إلى أنه سيجرى التوزيع بداية من الساعة 11 صباحًا، وذلك بـ5 مدارس في إدارة شمال التعليمية وهي مدارس: «6 أكتوبر، ورفيده الثانوية، وعلم الدين، وعبد الرحمن شكري، وأحمد سامي»، بالإضافة إلى مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية.وأضاف وكيل الوزارة أنه سيجرى توزيع الشرائح بإدارة بورفؤاد التعليمية بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنات، وفي إدارة جنوب بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات، فضلًا عن مدرسة شهداء يناير التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية.