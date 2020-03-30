ترامب يعلن ولايتين جديدتين كـ«مناطق كوارث» بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولايتي كونكتكت وأوريجون منطقتي كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة «سكاي نيوز»، أن ترامب وافق على إعلان الولايتين منطقتي كوارث بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن.يشار إلى أن إعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقي مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.