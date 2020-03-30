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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالتا وفاة جديدتان فى كندا بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت كندا حالتي وفاة جديدتين في مقاطعة أونتاريو، ليرتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 65 حالة، من بينها 23 حالة في أونتاريو.

من جانبه، قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا ليجولت، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الجديدة في المقاطعة يبدو "مستقرا".

وسجلت المقاطعة حتى الآن 2840 حالة مؤكدة، بزيادة 342 أو حوالي 14 في المائة عن اليوم السابق، وكانت الزيادات اليومية في الحالات الأسبوع الماضي أكثر من 20 في المائة، ويوجد حاليا 192 شخصا في المستشفى، وبلغ عدد الوفيات في كيبيك 22 حالة.

وقالت جمعية رجال الإطفاء في تورنتو إن خمسة من رجال الإطفاء أثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء إن التفشي لم يؤثر على العمليات التي تقوم بها دائرة الأطفاء.

وأشارت رئيسة الصحة العامة الكندية تيريزا تام إلى أنه تم إجراء 205 آلاف اختبار للفيروس في شتى أنحاء البلاد، لافتة إلى أن حوالي 3% منها كانت إيجابية.

وأفادت أيضا أن، عدد الأشخاص الذين يعانون من المرض الذي يتطلب دخول المستشفى لا يزال قرابة 6 في المائة، مع وجود 2 في المائة في الرعاية الحرجة و1 في المائة حالة وفاة.

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