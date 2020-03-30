ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم العمل في الوقت الحالي على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا.وأكد «ترامب»، خلال مؤتمره الصحفي الذي انعقد اليوم بشأن فيروس «كورونا»، أن الأسبوعين المقبلين مهمان للتغلب على الفيروس بشكل نهائي في الولايات المتحدة الأمريكية.وشدد على ضرورة العمل بإرشادات التباعد الاجتماعي لمدة 30 يوما سعيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.