الإمارات تدعم الفنانين التشكيليين بشراء أعمالهم بـ1.5 مليون درهم

أطلقت دولة الإمارات مبدرة لدعم الفنانين التشكيليين هناك، وتتمثل المبادرة بشراء مجموعة من اللوحات التشكيلية الفنية التي تحمل توقيع فنانين إماراتيين محترفين وواعدين وذلك بقيمة مليون ونصف المليون درهم.وقال زكي أنور، وزير الدولة المشرف على هذه المبادرة، إن المرحلة المقبلة ستتضمن ابتياع لوحات فنية من صنع الفنانين المحليين المقيمين في الدولة منذ مدة طويلة، مؤكدًا على إيصال الدعم لكل من ساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي في دولة الامارات.ودعا الجميع إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الثقافي في دولة الإمارات، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية في البلاد، مشيرًا إلى أنه وفي ظل إغلاق العديد من المعارض الفنية والمتاحف، فإن هذه هي الفترة المثلى لدعم الجميع للفنانين.وأوضح أنه مع إلغاء العديد من الفعاليات الفنية التي كان من المقرر عقدها خلال هذا الموسم أردنا أن نرسل لفنانينا رسالة تعبر تضامننا معهم، مؤكدًا على أن هذه الأعمال الفنية ستلعب دورًا هامًا في تعزيز الدبلوماسية الثقافية الإماراتية في الخارج وذلك من خلال عرضها في عشر من السفارات والبعثات الإماراتية حول العالم بعد انقشاع هذه الأزمة الصحية العالمية، منوهًا إلى أن الحكومة الإماراتية ستواصل من أجل اقتناء المزيد حتى يتم عرض الأعمال الفنية المحلية في غالبية سفاراتها في مختلف أنحاء العالم.ولفت «أنور» إلى أن بداية عرض هذه الأعمال الفنية الإبداعية ستكون في «السركال أفينيو» الذي يعد واحدًا من أبرز المناطق الإبداعية الحاضنة للفعاليات الثقافية في دبي، وذلك ضمن معرض رقمي خلال الشهر القادم.وأضاف أنه جرى تكوين لجنة من المؤرخين والخبراء الفنيين وأمناء المتاحف ليقدموا أراءهم حول طبيعة الأعمال الفنية التي تمثل التقاليد الفنية الإماراتية المتنوعة بالشكل الأمثل، هذا إلى جانب استشارة دبلوماسيينا حول طبيعة المشهد الفني في كل دولة لنتمكن من اختيار اللوحات الفنية التي تناسب سفاراتنا في كل منها.