تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان مقتضب، تسجيل حالة الوفاة الثانية في البلاد بسبب بفيروس «كورونا» المستجد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكان وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان، لمواطن في الستينيات من العمر، عائد من الإمارات، ليرتفع عدد الإصابات في السودان إلى 6 حالات، كانت توفيت إحداها قبل أيام.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.