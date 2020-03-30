ترامب يكشف موعد انحسار «كورونا» بالولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حددت تاريخ الـ30 من أبريل، كموعد نهائي لانحسار فيروس «كورونا» المستجد بالبلاد.وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمره الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، إن إدارته قررت تمديد التوجيهات للبقاء في المنزل حتى 30 أبريل، كما أن نسبة الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة سوف تنحسر خلال أسبوعين، وأن 151 دولة تضررت من الفيروس.وأكد ترامب أن بلاده أجرت عددًا من الأبحاث الخاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم و«توصلنا لنتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.