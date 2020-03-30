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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شوارع الغربية خالية من المواطنين فى اليوم السادس لحظر التجول

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:00 ص
شوارع الغربية خالية
شوارع الغربية خالية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبدالغني
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بدت شوارع محافظة الغربية، شبه خالية مع تطبيق حظر التجوال على الطرق العامة، في اليوم السادس على التوالي، وخلت الشوارع الرئيسية والفرعية من المارة إلا للضرورة القصوى، حيث فرضت الحكومة الإغلاق علي كافة الأنشطة بخلاف الصيدليات والبقالات والمخابز، ما جعل الشوارع شبه خالية تمامًا من المارة خاصة مع توقف حركات التنقل بين المحافظات من الساعة الخامسة، وفرض الحظر من الساعة السابعة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قام بزيارات ميدانية لبعض مراكز المحافظة علي مدار الأيام الماضية، لمتابعة فرض حظر التجول بنطاق المحافظة، تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتطبيق حظر التجول على الطرق العامة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحلات والإبقاء علي بعض الأنشطة، ضمن التدابير القصوى لمواجهة فيروس كورونا.

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