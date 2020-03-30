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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأطباء» توضح قيمة الزيادة بعد قرار نسبة الـ75%

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:33 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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علق الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، على قرار زيادة بدل المهن الطبية بنسبة ٧٥٪، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، موضحًا أن الزيادة الصافية، بعد خصم الاستقطاعات، سوف تتراوح بين 250 جنيهًا إلى 400 جنيه فقط، طبقا للفئة الطبية المستحقة.

وأضاف «الطاهر»، فى منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هذه الزيادات إن كانت جزءا من حزمة إجراءات أخرى تتضمن زيادة حقيقية ببدل العدوى فسيكون الأمر جيدا، أما إذا كانت هذه الزيادات هى تقدير الدولة الوحيد لجهود الأطباء فسيكون الأمر محبطًا.

وأكد أن الأطباء ملتزمون ببذل العطاء والتضحية فى سبيل الوطن فى هذه اللحظات الدقيقة دون النظر لأي مقابل مهما كان، ولحين انتهاء هذه الغمة عن البلاد.

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