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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: لا نحتاج فى الوقت الراهن لمساعدة الجيش لاحتواء تفشى كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:37 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن كندا لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش في جهود المساعدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحًا.

وأعلنت الأقاليم العشرة في كندا حالة الطوارئ وأمرت السكان البقاء في منازلهم، وطبقًا لإحصاءات أعلنتها الأقاليم وجمعتها هيئة الإذاعة الكندية ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس من 5655 يوم السبت إلى 6280 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات من 61 إلى 63.

وعندما سئل عن إمكانية نشر القوات لمساعدة إقليم كيبيك أو أي أقاليم أخرى في التصدي للفيروس لم يبد ترودو إلتزاما بهذا الشأن.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "في الوقت الراهن لم يقدم أحد طلبًا محددا في هذا الشأن ولا توجد خطط حاليًا لقيام القوات المسلحة بعمليات في كندا، لكنه استدرك في وقت لاحق قائلا "لم نغلق الباب أمام أي سيناريو".

ويوجد في إقليم كيبيك حوالي نصف إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كندا وكان ترودو يتحدث خارج مقر إقامته في أوتاوا حيث يقيم منذ أثبتت الفحوص إصابة زوجته صوفي بفيروس كورونا.

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